Benfica motivou aquisição de Vaná pelo FC Porto

Foi visto como alternativa a Casillas, mas o interesse da Luz acelerou processo.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 05.10.17

Custou um milhão de euros e foi a única contratação do FC Porto no último defeso. O guarda-redes Vaná ainda não soma qualquer minuto oficial pelos dragões, mas a sua aposta teve duas razões principais, uma das quais desviá-lo de um dos principais rivais na luta pelo título.



Ao que o CM apurou, o brasileiro de 26 anos foi assegurado numa altura em que não estava garantida a permanência de Iker Casillas no plantel. Nessa perspetiva, o então guardião do Feirense surgia como solução imediata à possível vaga.



Mas preponderante no negócio foi o interesse do Benfica, que vendeu Ederson para o Man. City e tinha o nome de Vaná na lista de potenciais substitutos para o lugar. Conhecedores das sondagens da Luz, os dragões avançaram, numa jogada que juntava, assim, o útil ao agradável. E o certo é que a baliza tem sido um dos motivos de discussão no início de época menos conseguido das águias.



Certo também é que Casillas ficou e Vaná não tem sido chamado por Sérgio Conceição, nem integra a lista da Champions. No jogo da Taça de Portugal, dia 13, com o Lusitano de Évora, deve ser José Sá o titular.



Bueno de novo no treino

O avançado Alberto Bueno voltou ontem a integrar o grupo de jogadores da equipa B chamados por Sérgio Conceição, juntamente com Luís Mata, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Musa Yahaya, Galeno e André Pereira.



Nesta altura, o FC Porto não conta com os internacionais e há três lesionados: André André fez treino condicionado, Brahimi tratamento à mialgia de esforço na coxa esquerda e Ricardo Pereira ficou limitado ao ginásio.