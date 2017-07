Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica negoceia Jiménez em Inglaterra

As contratações, os rumores e os grandes negócios do futebol nacional e mundial.

09:55

- Raúl Jiménez está em Inglaterra a estagiar com o restante plantel do Benfica e lá deverá continuar para a época que estás prestes a começar. O avançado mexicano é cobiçado por alguns clubes da Liga inglesa, como Crystal Palace, West Bromwich e Everton, e, de acordo com informações recolhidas pelo CM, está a ser negociado pelo presidente Luís Filipe Vieira e pelos responsáveis encarnados.



- Bryan Ruiz está de saída do Sporting, avança o CM. Jorge Jesus não conta com o internacional costa-riquenho e o clube procura colocar o avançado noutro clube.



- A venda de Mendy pelo Mónaco ao Manchester City faz dos dois clubes recordistas do presente mercado de transferências. A equipa de Leonardo Jardim já encaixou 167,5 milhões em vendas, com as saídas de Mendy (57,5 milhões), Bernardo Silva (50 milhões), Bakayoko, Germain e Dirar. Real Madrid (122 milhões) e Benfica (113,3 milhões) fecham o trio dos maiores encaixes.



Do lado oposto, o Manchester City é quem mais gasta. O plantel liderado por Pep Guardiola regista entradas no valor de 240 milhões de euros, à frente do AC Milan (189,5), Chelsea (140), Manchester United (119,7) e Bayern de Munique (100,5).



Segunda-feira, 24 de julho



- O defesa internacional brasileiro Danilo (ex-FC Porto) saiu do Real Madrid e assinou um contrato válido por cinco anos com os ingleses do Manchester City. "O jogador, de 26 anos, assinou um contrato de cinco anos e já se juntou aos seus novos companheiros na digressão de pré-temporada que o clube está a realizar na América", refere o clube inglês na sua página da Internet.



- O West Ham, da liga inglesa de futebol, anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado internacional mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, proveniente do Bayer Leverkusen, por cerca de 18 milhões de euros. O avançado assinou um contrato de três temporadas.



- A Juventus contratou o avançado Federico Bernardeschi à Fiorentina por 40 milhões de euros, num negócio a que podem acrescer mais cinco milhões, anunciou esta segunda-feira a campeã italiana de futebol. De acordo com a 'vecchia signora', Bernardeschi, de 23 anos, assinou um contrato de cinco anos.



Domingo, 23 de julho



- O clube de futebol inglês West Ham anunciou este sábado a contratação do avançado austríaco Marko Arnautovic, comprado ao Stoke City por 27,3 milhões de euros.



Sábado, dia 22 de julho



- O Chelsea, campeão inglês de futebol, oficializou esta sexta-feira a contratação do internacional espanhol Morata ao Real Madrid, com o avançado a assinar um contrato de cinco épocas que o deixa "muito feliz" por poder representar "um grande clube". Em comunicado, os 'blues' apresentaram o avançado, que manifestou a vontade de "trabalhar duro, marcar tantos golos como possa e ganhar tantos troféus quanto possível". O negócio fez-se por 80 milhões de euros.