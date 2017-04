Mitroglou assegura vitória do Benfica

Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Salvio, Fejsa, Pizzi, Rafa, Jonas e Mitroglou.



Júlio César, Filipe Augusto, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Eliseu e Cervi.

Stefanovic, André Micael, Schons, Roberto, Alex, Ramirez e Sougou.

90' - Cartão amarelo para Samaris. A partida termina envolta em confusão.87' - Cartão amarelo para Fejsa.84' - Canto para o Benfica.: sai Jonas, entra Samaris.: sai Saré, entra Alex.Neto falha o empate na cara do golo.: sai Salvio, entra Zivkovic.Moreirense continua à procura do empate.Novo livre para o Benfica, defendido por Makaridze.Luisão pede para trocar de chuteiras. Jogo interrompido.Lance de Dramé confunde Luisão e Ederson. Só Lindelof conseguiu evitar o empate., mesmo ao cair do pano em Moreira de Cónegos.Mitroglou cabeceia, mas a bola sai para fora, sem perigo.Livre marcado pelo Moreirense, sem perigo para a baliza do Benfica.Livre para o Benfica marcado por Pizzi e resolvido por Makaridze.Falta de Fejsa sobre Ângelo Neto.Nildo Petrolina arriscou o remate de longe, mas a bola saiu ao lado.- Livre do Benfica, sem perigo para a baliza da equipa da casa.- Boateng falha cabeceamento à baliza do Moreirense.- Começa a partida em Moreira de Cónegos.O Benfica tem novamente a oportunidade de voltar à liderança da da I Liga de futebol, precisando para isso de vencer, em Moreira de Cónegos, um Moreirense que ainda não está livre da zona baixa da tabela.Depois de terem empatado na semana passada em casa com o FC Porto, os 'encarnados' arrancaram para esta ronda com um ponto de vantagem para os 'dragões', mas agora têm de vencer para recuperar essa liderança, depois de os 'azuis e brancos' terem vencido no sábado o Belenenses por 3-0.Este será ainda um reencontro do Benfica com a equipa que o eliminou e que acabou por conquistar a Taça da Liga, embora na altura fosse comandada por Augusto Inácio, técnico que já saiu do clube.Makaridze, Sagna, Diego Ivo, Diego Galo, Rebocho, Bouba Saré, Caué, Neto, Dramé, Boateng e Nildo.