Benfica pede 25 milhões por Samaris

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Andreas Samaris, médio do Benfica, é pretendido pelo Zenit São Petersburgo. Mas para o negócio ter pernas para andar os encarnados exigem 25 milhões de euros pelo passe do grego. Os russos já terão avançado com uma proposta mas, segundo apurou o, está longe do valor que as águias pretendem encaixar com a venda.O interesse do atual segundo classificado da Liga russa no jogador de 27 anos surge após a saída de Axel Witsel, que já passou pelo Benfica, para o Tianjin Quanjian, da China, por 20 milhões de euros.Samaris, que tem contrato até 2019 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões, chegou à Luz em 2014, proveniente do Olympiakos (Grécia) por 10 milhões de euros. Desde então participou em 91 jogos pelos encarnados e marcou dois golos. Nesta época apenas realizou 6 jogos na Liga, dado que Rui Vitória utiliza preferencialmente Fejsa na posição.