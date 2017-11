Benfica pede detenção em direto de Francisco J. Marques

Pedidos de mandado de detenção em flagrante delito têm sido enviados para o Ministério Público.

Os advogados do Sport Lisboa e Benfica querem que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, seja detido em flagrante delito. Segundo avança a imprensa destas quarta e quinta-feira, têm sido apresentados requerimentos para que seja emitido um mandado de detenção quando o responsável estiver em direto no Porto Canal, mas tais pedidos têm sido ignorados pelo Ministério Público.Tendo em conta que é pedido que Francisco J. Marques seja apanhado em flagrante delito, tal implicaria que este fosse detido em direto durante o programa em que participa às terças-feiras, ou imediatamente a seguir.A existência destes pedidos de detenção foi confirmada ao jornal Público pelo porta-voz da equipa de advogados do Benfica, João Correia.O pedido tem sido ignorado porque um mandado de detenção não se coaduna com o conceito jurídico de flagrante delito, que implica imediatez (ao contrário de um mandado, que tem de ser redigido e enviado em antecipação).