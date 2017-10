Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica perde caso dos mails com o FC Porto

Juiz não se pronunciou sobre a “alegada ilicitude” que levou até aos dragões a correspondência dos encarnados.

Por Octávio Lopes | 07:23

O Benfica perdeu a providência cautelar que interpôs junto do Juízo Central Cível do Tribunal do Porto contra o FC Porto, pelo que Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, vai poder continuar a divulgar mails relacionados com o clube da Luz.



Na sentença proferida ontem, a que o CM teve acesso, o juiz Fernando Cabanelas, adepto dos portistas, afirmou que, ao contrário do que sustentava o Benfica, a questão da "concorrência desleal" não se coloca por não ser "concebível uma transferência de adeptos ou sócios de um clube para outro, pelo menos com dimensão significativa". E acrescentou: "Não se mostra alegado qualquer facto que indicie, ou de onde se possa retirar a possibilidade, o potencial dano, de por força dos factos alegados, qualquer dos patrocinadores, nomeadamente a Fly Emirates, fazer cessar o seu patrocínio ou, pior, passar a patrocinar o FC Porto. De igual forma para os demais patrocinadores", observou o juiz.



Quanto à "alegada ilicitude" sobre a forma como os mails chegaram ao Porto Canal, o magistrado não fez "considerações", por, justificou, estar a "correr inquérito-crime".



"É uma enorme derrota para o Benfica", disse Francisco J. Marques em declarações ao Porto Canal.



Já o Benfica, em comunicado, considerou a decisão do chumbo da providência cautelar absurda e "muito grave num Estado de Direito", vincou que a surpresa foi atenuada, devido à filiação clubística do juiz, e avançou que vai recorrer para o Tribunal da Relação.



Benfica paga 50 mil euros

O juiz fixou o "valor" da providência cautelar em 50 001 euros, que terá de ser pago pelo Benfica.



Desmandos de linguagem

O magistrado Fernando Cabanelas invocou a "liberdade de expressão" e o "interesse público" dos mails, mas deixou um alerta: "Não significa isto que todos os desmandos de linguagem sejam admissíveis ou que possa haver ofensas gratuitas."