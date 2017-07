Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica perde por 2-0 com o Leipzig em Inglaterra

Após a goleada com o Arsenal, encarnados sofrem novo desaire na Emirates Cup.

15:50

Os golos de Halstenberg, aos 19 minutos e Compper, aos 53, sentenciaram a segunda derrota do Benfica na Emirates Cup, disputada em Inglaterra.



Um dia após serem batidos por 5-2 pelo Arsenal, os encarnados averbaram este domingo a segunda derrota noutros tantos jogos do torneio disputado em solo britânico.



O Benfica termina assim em quarto e último lugar a Emirates Cup, que juntou em Londres ainda o Arsenal e o Sevilha, que discutem o triunfo.



Benfica e Leipzig apresentaram-se em campo com suas segundas linhas, num jogo em que ambos os treinadores fizeram muitas substituições.



No sábado, o Benfica tinha perdido 5-2 com o Arsenal e o Leipzig foi derrotado pelo Sevilha por 1-0.



O Benfica inicia a época no próximo sábado em Aveiro, ao discutir a Supertaça com o Vitória de Guimarães.