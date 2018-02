Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica procura aproximar-se do FC Porto na liderança

Encarnados defrontam o Paços de Ferreira, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Benfica procura hoje distanciar-se do rival Sporting e aproximar-se do líder FC Porto, na visita ao estádio do 'aflito' Paços de Ferreira, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O tetracampeão nacional ocupa o segundo lugar da prova, em igualdade com os 'leões', terceiros classificados, ambos a cinco pontos do comando, na sequência do triunfo do FC Porto sobre o Estoril Praia, por 3-1, em jogo cuja segunda parte -- em atraso desde janeiro - foi disputada na quarta-feira.



Um triunfo na Mata Real permitirá ao Benfica colocar sob pressão os adversários na luta pelo título -- que para os 'encarnados' significa a conquista do inédito 'penta' -, pois o FC Porto apenas joga no domingo, no estádio do Portimonense, e o Sporting fecha a ronda na segunda-feira, na receção ao Moreirense.



O Paços de Ferreira, que nesta época já mudou de treinador por duas vezes, também está fortemente pressionado para obter um resultado positivo, pois ocupa uma perigosa 15.ª posição, apenas um ponto acima da zona de despromoção.



Também hoje, o Feirense, 17.º posicionado e primeira equipa abaixo da 'linha de água', enfrenta mais um duelo na luta pela manutenção no estádio do Belenenses, 12.º, enquanto Marítimo e Vitória de Guimarães protagonizam um confronto mais 'tranquilo', entre oitavo e nono colocados.