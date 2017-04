Benfica proibido de ceder pontos recebe o Marítimo

Antes disso também os 'dragões' jogam neste fim de semana, com visita de igual risco a Braga, no sábado.



Sem jogos no domingo pascal, a jornada terá hoje quatro jogos: Belenenses (12.º)--Estoril (15.º) e Boavista (11.º)--Paços de Ferreira (13.º), ambos às 16h00, Benfica--Marítimo (18:15) e fecha com a visita do Sporting ao Vitória de Setúbal.



Os 'leões', terceiros, a oito pontos da liderança e praticamente sem hipóteses na luta pelo título, visitam um Setúbal que esta época 'travou' Benfica (derrota por 1-0) e FC Porto (0-0) no Bonfim, mas também fora, onde empatou com ambos.



Com os jogos divididos entre sexta-feira e sábado, a jornada fechará na segunda-feira, quando o Nacional (17.º, 20) receber o Moreirense (16.º, 21 pontos), num jogo entre 'aflitos'.



O líder Benfica recebe esta sexta-feira o Marítimo (18h15), em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, em que as 'águias' estão proibidas de ceder pontos, sob ameaça do FC Porto, que joga no sábado.Com benfiquistas e portistas separados apenas por um ponto a seis jornadas do final do campeonato, o jogo de hoje, que terá arbitragem de Nuno Almeida (associação do Algarve), é mais um crucial no objetivo de um inédito 'tetra' do clube da Luz.Este será o terceiro encontro da temporada entre as duas equipas, com a equipa de Rui Vitória a golear o Marítimo na Taça de Portugal (6-0), mas, depois, em dezembro, a sofrer também a sua primeira derrota na I Liga (2-1) na Madeira.