Benfica queixa-se de concorrência desleal do FC Porto

Clube e SAD fazem avançar recurso para o Tribunal da Relação do Porto.

Por Mário Pereira e Tânia Laranjo | 08:13

O Benfica acusa o FC Porto de concorrência desleal, no âmbito do caso dos emails revelados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, no Porto Canal.



Através do seu gabinete jurídico, o clube da Luz e a SAD avançaram com um recurso para o Tribunal da Relação do Porto, na sequência da rejeição da providência cautelar (conhecida a 12 de outubro) interposta pelo Benfica, que queria impedir Francisco J. Marques e o FC Porto de continuarem a divulgar emails.



Nos fundamentos do pedido de impugnação, os advogados do Benfica pretendem que sejam acrescentados factos ao processo, entre os quais a situação de concorrência direta entre os dois clubes "no âmbito das competições desportivas nacionais e internacionais que disputam, bem como nos negócios e atividades comerciais conexos prosseguidos".



Em função disto, os juristas do Benfica querem tornar inequívoca a relação entre Francisco J. Marques e o FC Porto, tal como o espaço que usou para divulgar os emails, argumentando que esta prática perfigura uma situação ilegal de concorrência desleal.