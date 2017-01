Benfica apresenta recurso com efeito suspensivo da sanção aplicada a Rui Vitória ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



O clube espera uma decisão antes do jogo com o Vitória de Setúbal desta noite.



Recorde-se que Rui Vitória foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da FPF, depois de ter sido expulso após o jogo com o Moreirense da meia-final da Taça da Liga, em que o Benfica perdeu por 3-1.

