Benfica quer que ex-assistente do árbitro Hugo Miguel explique "fenómeno sobrenatural"

Clube da Luz lembra que Hernâni Fernandes é atualmente assessor de arbitragem do Sporting.

11:42

O Benfica acusou esta quinta-feira um ex-assistente de Hugo Miguel - árbitro do Benfica-Sporting - de estar por detrás do "fenómeno sobrenatural" dos erros de arbitragem de que o clube diz ter sido vítima no dérbi de Lisboa.





Num tweet publicado na conta dirigida à impresa, o clube encarnado diz:

"Hernâni Fernandes atual quadro do SCP, ex-assistente de Hugo Miguel (com quem terá longa amizade), ex observador, atualmente sob investigação do ministério público por ameaças e coação a árbitros, poderá explicar o fenómeno sobrenatural de se errar tantas vezes para o mesmo lado"

O antigo árbitro Hernâni Fernandes, que foi assistente de João Capela e de Hugo Miguel, é assessor do Sporting na área de arbitragem desde outubro.