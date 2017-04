Benfica reage aos cânticos do FC Porto

O Benfica já reagiu

ao cântico entoado pela claque do FC Porto, Super Dragões, na passada noite de quarta-feira, entre um duelo das duas equipas num jogo de andebol.



"Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" entoaram os adeptos, em referência ao desastre de avião que vitimou quase toda a equipa de futebol brasileira da Chapecoense, em novembro do ano passado.



"Que este triste episódio, que a todos nos envergonha e que estamos certos em que ninguém se pode rever, sirva para todos refletirmos sobre as nossas responsabilidades e contribuirmos para parar este clima de tensão", pode ler-se no comunicado da equipoa das águias, disponível no sítio oficial do clube na internet.



O Benfica elogiou ainda a posição adoptada pelo FC Porto ao demarcar-se da atitude dos membros da claque. "O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos limites do bom senso", escreveu Francisco J. Marques, o diretor de comunicação do FC Porto, no Twitter.





O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos limites do bom senso — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 12 de abril de 2017







O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3%





16.7% Muito satisfeito