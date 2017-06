Benfica contra-ataca e anuncia processos-crime contra Pinto da Costa e SAD do FC Porto

Luís Bernardo deixou também no ar uma suspeição acerca de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, de que este estaria a trabalhar na agência Lusa ao mesmo tempo que já teria contrato com os 'dragões': "Há quatro meses recebemos informação em que dava acesso ao contrato do atual responsável da comunicação do FC Porto, demonstrado que quando estava na Lusa já tinha contrato com o FC Porto. Não sei se é verdade, ou não. Tenho aqui o contrato e será fornecido para investigação. É um contrato de trabalho a termo certo. O que está declarado é que na data em que era editor de desporto da Lusa já tinha avença com o FC Porto. É muito grave."

sto surgiu há três semanas e na altura o Benfica requereu abertura de processo por violação de correspondência privada. Essa investigação tem desenvolvimentos, os dados que temos são extremamente grave, de enorme melindre, mas serão analisados em termos da própria investigação do MP. São dados que o Benfica recolheu nas perícias técnicas, surgindo a hipótese de pirataria informática", acrescentando que não pode conformar se houve pagamento do FC Porto, mas "o que é claro é que o FC Porto afirma ter acesso a informação privada do Benfica e tem a tornado pública. Se os e-mails existem ou não cabe ao MP dizer, se foram objeto de falsificação, se estão descontextualizados. Tem de ser analisado com todo o cuidado".





O diretor de comunicação do Benfica revela que o clube ainda não foi contactado pelo Ministério Público - " apenas alguns procedimentos" - mas revela que as portas estão abertas: "Compreendo que não haja coragem do FC Porto para assumir a denúncia. Que leitura merece? Se fosse o FC Porto a assumir teria de dar acesso a toda a informação que tem e como muitas delas são denúncias de coação feitas junto do Benfica, isso não lhes interessa divulgar. Há um clima muito crispado no futebol português que vai dificultar o início da competição. São levantadas insinuações muito graves e condena-se logo. Nós temos tido muita informação grave, que forneceremos ao MP."



FC Porto vive momento financeiro difícil, está intervencionado, perdeu a sua autonomia está numa situação financeira de descalabro. Temos assistido a acusações de que a culpa do seu insucesso financeiro foi do anterior treinador. Há um grande impasse no clube".



O Sporting também foi alvo de acusações: "Vive momento difícil, com indefinição do ponto de vista estratégica, se a aposta é na formação ou se isso não chega. É neste quadro que tentam desestabilizar o Benfica. Há dois anos a contração de Jesus, depois os vouchers e agora os e-mails."





Questionado sobre se os e-mails são verdadeiros, Luís Bernardo revelou que "iO diretor de comunicação do Benfica aproveitou para mandar farpas ao FC Porto: "O