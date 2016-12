Benfica e Sporting conhecem adversários na Taça de Portugal

No outro encontro dos quartos de final, o Estoril-Praia vai jogar em casa com a Académica, a terceira equipa da II Liga ainda em prova.O sorteio hoje realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou que os dois 'grandes' ainda em prova apenas se poderão defrontar na final, caso cheguem ambos ao Jamor, uma vez que não se podem defrontar nas meias-finais.Assim, o vencedor do encontro entre Benfica e o Leixões vai visitar na primeira mão quem sair vitorioso da eliminatória entre o Estoril-Praia e a Académica.O Desportivo de Chaves ou o Sporting vão jogar em casa do Sporting da Covilhã ou do Vitória de Guimarães no primeiro jogo das meias-finais.Os quartos de final disputam-se de 17 a 19 de janeiro, enquanto a primeira mão das meias-finais está prevista para 01 de março e a segunda para 05 de abril.