Benfica renova contrato com guarda-redes de futsal Diego Roncaglio

Brasileiro Roncaglio conquistou uma Taça da Liga na época 2017/18 com a camisola das águias.

18:16

O Benfica renovou esta terça-feira contrato com o guarda-redes de futsal Diego Roncaglio, no mesmo dia em que anunciou a renovação com o compatriota Chaguinha, sem especificar a duração dos novos vínculos.



"É um sonho realizado mais uma vez. Poder continuar no Benfica é muito importante para a carreira de qualquer jogador. É o reconhecimento do trabalho. É muito gratificante", disse à Benfica TV o camisola 22 da equipa encarnada, para quem a sua melhor característica é, ganhando ou perdendo, "dar sempre o máximo, defender as balizas e jogar a avançado, se for preciso".



Com a camisola do Benfica, o brasileiro Roncaglio conquistou uma Taça da Liga na época 2017/18.



Para Domingos Almeida Lima, vice-presidente do Clube, esta renovação contratual premeia o bom trabalho realizado por "um excelente atleta, que se integrou muito bem no grupo".



Segundo o dirigente 'encarnado', a posição de guarda-redes, sendo um 'lugar-chave' em todas as modalidades, "assume especial relevância no futsal", reconhecendo que Roncaglio tem sido um bom atleta, que se integrou muito bem no grupo de trabalho, e que esta renovação "se insere precisamente na continuidade desse bom trabalho".