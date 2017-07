Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica sem pressa para reforços

Rui Vitória vai continuar a analisar no estágio em Inglaterra as opções para as duas posições deficitárias.

Por João Pedro Óca | 08:32

As contratações de um guarda-redes e de um lateral-direito estão, neste momento, paradas. Os responsáveis do Benfica continuam atentos ao mercado e já definiram alvos para ambas as posições mas para já esses processos não vão avançar, apurou o CM.



É certo que as saídas de Ederson e Nélson Semedo deixaram vagas em aberto que ainda poderão ser colmatadas com recurso a transferências, porém Rui Vitória vai continuar a analisar as opções que tem à disposição no plantel no estágio em Inglaterra e os jogos no fim de semana, diante do Arsenal e do Leipzig, serão importantes para desfazer algumas dúvidas. Além disso, Luís Filipe Vieira não se quer precipitar nas contratações, embora já tenha um guarda-redes debaixo de olho, segundo apurou o CM.



Na baliza, Júlio César continua a merecer a confiança do treinador e prepara-se para arrancar a época como titular, aos 37 anos. Ainda assim, até ao fecho da janela de transferências (31 de agosto) deverá chegar um guardião para fazer concorrência ao brasileiro, além de Bruno Varela.



Já o cenário no lado direito da defesa é mais delicado, uma que vez Pedro Pereira, apontado com natural sucessor de Semedo, não está a corresponder as expectativas - e até pode ser emprestado, mas não é alarmante.



Tal como o Correio da Manhã avançou, Buta está a impressionar e a presença no estágio em Inglaterra prova a confiança do treinador. O jovem de 20 anos terá oportunidade de provar o seu espaço na Emirates Cup, aproveitando a lesão de André Almeida, médio adaptado a lateral que continua em fase de recuperação.



CD absolve Rui Vitória

O Conselho de Disciplina absolveu Rui Vitória de uma queixa apresentada pelo Sporting, após declarações do treinador dia 18/02, e que os leões consideraram intimidatórias.



"Sei que se tiver uma atitude acicatada, tenho 6 milhões de pessoas atrás de mim", disse.