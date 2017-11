Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica sonda Paulo Fonseca

Treinador admite cenário de eventual regresso a Portugal.

14:05

Paulo Fonseca é um dos técnicos desejados pelo Benfica para uma eventual sucessão de Rui Vitória. Ao que o Correio Sport apurou, a SAD já terá sondado o atual treinador do Shakhtar Donetsk.



Numa altura em que o Benfica está a cinco pontos da liderança da Liga e com poucas chances de passar a fase de grupos da Champions, a estrutura liderada por Luís Filipe Vieira pondera cenários, ainda que o lugar de Vitória, no imediato, não esteja em risco.



Fonte próxima de Fonseca disse ao Correio Sport que o técnico de 44 anos mostrou abertura a regressar a Portugal, embora a sua preferência seja deixar a Ucrânia e rumar a Inglaterra.



O presidente das águias, que gosta de gerir a médio e longo prazo, procedeu de igual forma aquando da sucessão de Jorge Jesus. Quando se começou a falar da possibilidade do agora treinador do Sporting sair da Luz, já o nome de Rui Vitória tinha sido alvo de estudo (no verão de 2015).



A hipótese de uma possível saída do atual técnico, para já, não passa disso. Vitória tem contrato até 2020 e o cenário coloca-se caso não consiga atingir o ‘penta’ ou um lugar na Champions no próximo ano.



O Correio Sport confrontou o clube da Luz com este cenário e a resposta de fonte oficial foi a seguinte: "É um absurdo. Rui Vitória é o treinador do Benfica".