Benfica tenta Guillermo Varela

Uruguaio, de 24 anos, está cedido ao Eintracht Frankfurt pela equipa de Mourinho e surge como alternativa a Douglas.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Com a contratação de Douglas (Barcelona) a complicar-se devido ao elevado salário do jogador, o Benfica aponta baterias a Guillermo Varela, lateral-direito uruguaio do Man. United que está emprestado aos alemães do Eintracht Frankfurt.



As negociações por Douglas, que também foi cobiçado pelo Sporting, entraram num impasse. O Benfica está a tentar o empréstimo do atleta, mas os catalães exigem a compra de 50% do passe (cinco milhões de euros). O salário parece mesmo ser o maior entrave. O Barça não pretende ficar com qualquer encargo e o Benfica não quer pagar os três milhões de euros brutos/ano que o brasileiro aufere.



Perante o impasse e a necessidade de reforçar a lateral direita da equipa, o Benfica encetou contactos com vista à contratação de Guillermo Varela. O uruguaio, de 24 anos, notabilizou-se no Peñarol e transferiu-se para o Manchester United em 2013/2014. Na época seguinte foi emprestado ao Real Madrid B, regressando depois a Manchester. Na temporada passada foi emprestado ao Eintracht Frankfurt.



O Benfica espera que as boas relações com o Manchester United e com José Mourinho, depois da venda de Lindelof por 35 milhões de euros, possam facilitar a vinda do uruguaio para a Luz, num empréstimo sem custos. As águias também têm boas relações com o Eintracht Frankfurt, clube a quem os encarnados contrataram Seferovic e emprestaram Jovic.



As águias dão prioridade a um lateral-direito, depois do vazio que ficou no plantel com a venda de Nélson Semedo ao Barcelona por 30 milhões de euros. Rui Vitória testou na pré-época o jovem Buta, da equipa B, mas percebeu que este precisa de rodar um pouco mais. Pedro Pereira não correspondeu e já deixou o plantel. André Almeida já recuperou da lesão e deve ser titular no jogo da Supertaça, sábado (20h45), em Aveiro.



