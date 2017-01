Benfica treinou sem Mitroglou, Fejsa, André Horta e Grimaldo

O Benfica efetuou esta quarta-feira no Seixal o último treino antes da meia-final da Taça da Liga em futebol com o Moreirense, numa sessão sem Mitroglou, Fejsa, André Horta e Grimaldo.



O avançado internacional grego saiu tocado no último jogo das 'águias', sendo substituído por Rafa aos 69 minutos, na vitória de domingo em casa frente ao Tondela (4-0), em jogo da 18.ª jornada da I Liga.



Hoje, o treinador Rui Vitória pôde, no entanto, contar com o avançado mexicano Raúl Jiménez e o lateral esquerdo Eliseu, ambos recuperados de lesões, sendo que o internacional português está fora dos relvados desde 27 de novembro.









Os 'encarnados', recordistas de troféus na competição, com a conquista de sete em nove edições, procuram a oitava presença na final da prova.



Na outra meia-final, agendada para hoje, o Vitória de Setúbal defronta o Sporting de Braga



