Benfica vai revelar nomes do "novo Apito Dourado"

Clube garante ter informações sobre "estrutura montada pelo FC Porto para ameaçar e controlar entidades desportivas".

20:20

O Benfica prometeu, este domingo, que irá revelar "os nomes do novo Apito Dourado". Segundo é dito na página do clube, o canal encarnado vai ter, todas as segundas-feiras, no programa chamado "Chama Imensa", "os nomes da estrutura montada pelo FC Porto para ameaçar e controlar as entidades despotivas, em especial o setor da arbitragem", vão começar "a ser denunciados".O programa deverá ser transmitido pela primeira vez esta segunda-feira às 18h00 e servirá, segundo o clube, para fazer "divulgação pública e denúncia de quem lidera as reuniões, os nomes e quem é quem" na alegada "estrutura" que os Dragões terão montado "para a coação e controlo das entidades desportivas".O clube liderado por Luís Filipe Vieira defende, ainda, que quem liderava "aquela instituição no tempo do Apito Dourado" continua a liderar agora e a "usar os mesmos métodos", "procurando criar todo um clima de medo e coação que se pensava já ultrapassado".Para além das informações que os encarnados dizem ter recolhido sobre o assunto, o clube vai, ainda, criar uma linha para que o público faça chegar mais dados sobre "ameaças, coação e intimidação exercidas sobre diferentes agentes desportivos".