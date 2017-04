Benfica volta a repudiar cânticos dos adeptos sobre 'very light'

Também no sábado um grupo de adeptos do Benfica, mas no jogo de futsal, também frente ao Sporting, tinha imitado o som de um 'very light', levando a uma reação indignada por parte do Sporting.



Na última semana tinha sido a claque dos Super Dragões, do FC Porto, com cânticos ofensivos ao Benfica, lembrando a tragédia que vitimou quase toda a equipa da Chapecoense, ao cantar "Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".



No comunicado de hoje, o Benfica diz esperar que "a exemplo da história comum centenária, o dérbi do próximo fim de semana será mais um momento de festa, convívio e sã rivalidade e competição entre os atletas e adeptos dos dois clubes".



A cinco jornadas do final da I Liga, a competição é liderada pelo Benfica, com 71 pontos, seguido de FC Porto, com 68, e Sporting, com 63.



Na 30.ª jornada o Sporting recebe o Benfica, no Estádio de Alvalade, no sábado, a partir das 20:30.



"São comportamentos inaceitáveis, que merecem uma pública condenação, tais como os insultuosos cânticos à memória de Eusébio que foram feitos pela claque de outro clube e que estamos certos nada tem a ver com a instituição Sporting Clube de Portugal", acrescenta o comunicado.Também no sábado um grupo de adeptos do Benfica, mas no jogo de futsal, também frente ao Sporting, tinha imitado o som de um 'very light', levando a uma reação indignada por parte do Sporting.Na última semana tinha sido a claque dos Super Dragões, do FC Porto, com cânticos ofensivos ao Benfica, lembrando a tragédia que vitimou quase toda a equipa da Chapecoense, ao cantar "Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".No comunicado de hoje, o Benfica diz esperar que "a exemplo da história comum centenária, o dérbi do próximo fim de semana será mais um momento de festa, convívio e sã rivalidade e competição entre os atletas e adeptos dos dois clubes".A cinco jornadas do final da I Liga, a competição é liderada pelo Benfica, com 71 pontos, seguido de FC Porto, com 68, e Sporting, com 63.Na 30.ª jornada o Sporting recebe o Benfica, no Estádio de Alvalade, no sábado, a partir das 20:30.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Benfica repetiu esta segunda-feira o "repúdio e a condenação" em relação aos cânticos no jogo de andebol, no sábado diante do Sporting, em que os adeptos 'encarnados' fizeram alusão ao 'very-light'."O Sport Lisboa e Benfica, tal como de imediato reagiu na noite de sábado, repetimos como de imediato reagiu, repete o repúdio e a condenação de forma veemente sobre os lamentáveis e inqualificáveis cânticos de um grupo de adeptos do nosso clube", refere hoje o Benfica na sua página oficial.Em causa estão cânticos de um grupo de adeptos do Benfica, os quais entoaram "Foi no Jamor que o lagarto ardeu, na final da Taça o 'very light' o f...", lembrando a morte de um adepto do Sporting em 1996, devido a um very-light lançado por um adepto do Benfica.