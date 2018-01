Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Berlusconi diz que lhe dá dor de estômago ver AC Milan jogar

Antigo presidente do clube lamenta a "forma inconsciente e equivocada" de jogar da equipa.

Por Lusa | 19:42

Silvio Berlusconi, antigo presidente do AC Milan, disse esta terça-feira que ver a equipa italiana de futebol jogar "de forma inconsciente e equivocada" lhe dá dor de estômago.



"Apoio sempre o Milan, mas vê-lo jogar desta forma, completamente inconsciente e equivocada, faz-me sofrer do estômago", disse Berlusconi, em declarações a uma rádio italiana



O ex-líder dos 'rossoneri' lamentou o péssimo momento que atravessa a equipa, que ocupa a nona posição da liga italiana, com 28 pontos, apenas a dois pontos dos lugares europeus, mas já a 23 do líder Nápoles.



O gigante italiano foi vendido a um grupo de investidores chineses, em abril de 2017, colocando fim a uma era no clube de Milão.



Durante o mercado de verão, houve um investimento de 200 milhões de euros e chegaram ao clube 11 novos jogadores, com a promessa dos novos investidores chineses em colocar o 'gigante' de novo no topo do futebol italiano e mundial.



O período áureo do histórico clube de Milão, coincide com a presidência do histórico dirigente italiano, Silvio Berlusconi, em que os milaneses conquistaram 28 troféus, dos quais destacam-se cinco Ligas dos Campeões.