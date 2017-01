Beto de saída do Sporting

A provável saída de Beto para o Osasuna deverá obrigar os leões a ir ao mercado por um guarda-redes. O esloveno Azbe Jug é o terceiro guardião, mas a pré-temporada dos leões mostrou que o jogador de 24 anos ainda não possui argumentos para assumir a baliza leonina em caso de lesão ou castigo de Rui Patrício. O internacional português tem estado lesionado e isso poderá atrasar a saída de Beto. Jorge Jesus não quer correr riscos num exigente mês de janeiro (no total a equipa vai disputar pelo menos seis jogos para a Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga).

O que achou desta notícia?







80% Muito insatisfeito

80%



20%

20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







80% Muito insatisfeito

80%



20%

20% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Beto pode ter feito ontem em Setúbal, para a Taça da Liga, o seu último jogo com a camisola do Sporting. O guarda-redes foi dado, nesta quarta-feira, como provável reforço do Osasuna, clube da Liga espanhola.O jornal ‘Marca’ garante que o jogador de 34 anos vai viajar para Espanha nos próximos dias para assinar contrato com o emblema de Pamplona. Suplente de Rui Patrício, o jogador vê com bons olhos um regresso ao país vizinho depois de ter representado o Sevilha entre as épocas de 2012/13 e 2015/16.Beto tem contrato por mais uma época e meia, mas os leões admitem libertar o jogador mediante uma compensação financeira. Por acertar entre os clubes está a condição da transferência: por empréstimo ou a título definitivo, avança a imprensa espanhola.