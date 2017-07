Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beto força saída do Sporting

A continuidade de Patrício retira espaço ao atleta de 35 anos que quer jogar.

Por Mário Figueiredo | 24.07.17

O guarda-redes Beto está a forçar a saída do Sporting, apurou o Correio da Manhã.



Beto, de 35 anos, não quer ficar mais uma temporada sem jogar e ainda pretende fazer mais uma ou duas épocas ao mais alto nível. Na época passada, alinhou em 9 jogos (3 da Liga).



O interna- cional português chegou a Alvalade na época passada com a possibilidade de substituir Rui Patrício, que tinha várias propostas para sair.



Beto foi permanecendo na equipa convencido de que Patrício, titular indiscutível, pudesse ser transferido nesta temporada.



O CM sabe que Patrício continua na agenda do Marselha, mas a proposta ainda não satisfaz os desejos do presidente Bruno de Carvalho.



Perante este cenário, o da continuidade de Patrício, Beto já fez saber que está disposto a procurar um novo clube, apesar de ter contrato por mais uma época (até 2018) e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.



Beto esteve na Taça das Confederações, onde continuou a ser o suplente de Patrício. A eventual saída de Beto pode levar os leões a irem ao mercado por um guarda-redes mais experiente. Até porque Azbe Jug não deu garantias no estágio da equipa na Suíça.