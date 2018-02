Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bis de Maurides acaba com jejum do Belenenses

Azuis interrompem série de 12 jogos na Liga sem ganhar (15 em todas as competições).

Por Mário Pereira | 08:00

Dois golos de Maurides, um em cada parte, garantiram este sábado a vitória do Belenenses no terreno do Estoril, por 2-0.



Um triunfo que relança a equipa do Restelo na Liga depois de uma fase muito negativa marcada por 12 jogos sem ganhar (15 em todas as competições).



O Estoril foi punido na primeira parte pela ineficácia de Ewandro. Mais pragmático, o Belenenses chegou ao golo por Maurides, aos 17’, colocando ponto final numa seca de golos fora de casa dos azuis que durava desde 24 de setembro do ano passado.



Na segunda parte, o mesmo Maurides bisou numa altura em que o Estoril jogava com dez unidades devido à expulsão de Bruno Gomes, devido a uma carga destemperada sobre Chaby, que saiu de campo muito maltratado.