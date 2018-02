Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bloqueio de Rafa ultrapassado

Rui Vitória acredita que o jogador vai ser muito importante para o que falta da temporada.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:00

Rui Vitória acredita que Rafa Silva já ultrapassou o bloqueio que o tinha impedido de mostrar as qualidades que fizeram o Benfica dar mais de 16 milhões de euros pelo antigo jogador do Sp. Braga. O técnico das águias considera que o extremo vai ser decisivo para o que falta da temporada, apurou o CM.



O jogador esteve esta terça-feira numa ação publicitária de uma marca de telemóveis e mostrou toda a confiança na conquista do pentacampeonato. "Não há um momento do Rafa, há um momento do Benfica. Eu e os meus colegas estamos preocupados em atingir os nossos objetivos e isso passa por sermos campeões e conquistarmos o ‘penta’. É só nisso que penso", disse o jogador, que deverá cumprir no próximo sábado frente ao Paços de Ferreira o terceiro jogo consecutivo como titular.



O facto de estar a jogar com mais regularidade agrada ao jogador de 24 anos, que, ainda assim, volta a frisar que só pensa no coletivo. "Jogar é sempre melhor, mas sou sincero: não me preocupo se jogar ou não. É uma opção do treinador e só quero ajudar o Benfica. Estou bem, sinto-me assim desde o início da época e estou preparado para ajudar a equipa", explicou Rafa Silva.



Júlio César pode voltar à luz

Júlio César (38 anos) pode voltar ao Benfica. De acordo com o portal UOL Esporte, o clube da Luz está a estudar oferecer um lugar ao guarda-redes na estrutura, que pode passar por um cargo na área institucional. O brasileiro rescindiu em novembro e assinou pelo Flamengo.



TAD revoga castigo a Vitória

O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao recurso do Benfica, considerando que Rui Vitória foi indevidamente suspenso após a meia-final da Taça da Liga (com o Moreirense há mais de um ano). A multa de 3825 euros mantém-se. O técnico foi expulso por protestos após o apito final.



PORMENORES

Lesão de Salvio

A lesão de Salvio com o Rio Ave abriu caminho à titularidade de Rafa. Começou de início com o Portimonense e o Boavista.



Adereços proibidos

O P. Ferreira alertou que na bancada de sócios não serão aceites quaisquer adereços ligados à equipa visitante (Benfica), medida que começou a ser utilizada na época passada.