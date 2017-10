Boavista impõe oitava derrota consecutiva ao Estoril Praia

Axadrezados venceram por 3-0. Veja o resumo da partida.

O Estoril Praia somou esta sexta-feira a oitava derrota consecutiva, ao perder em casa com o Boavista, por 3-0, no jogo de abertura da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.



<iframe width="640" height="360" src="//www.vsports.pt/embd/38962/m/361840/vsports/3fa4c38838d75aabe8e237bf5d200d63?autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>



Num encontro entre duas equipas que vinham de eliminações na Taça de Portugal, perante equipas do Campeonato de Portugal, os 'axadrezados' marcaram por Carraça (20 minutos), Rui Pedro (33) e Kuca (90).



O Boavista, que somou o quarto encontro sem perder no campeonato, subiu ao oitavo posto, com 13 pontos, enquanto o Estoril Praia, que sofreu a oitava derrota consecutiva -- sétima na I Liga --, se mantém no último lugar, com seis pontos.