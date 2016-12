Boavista renova com Carraça, Bukia e Renato Santos

A renovação dos contratos com estes jogadores ocorre na mesma semana em que o Boavista anunciou dois reforços, o médio Rochinha, ex-Standard de Liège, e o extremo MBala, ex-Penafiel.



O Boavista ocupa o 10.º lugar na I Liga com 17 pontos e recebe o Vitória de Setúbal na próxima jornada, a 16.ª, marcada para 08 de janeiro de 2017, às 16h00.



Renato Santos, 25 anos, que cumpre a sua segunda temporada no Boavista, também renovou por mais dois anos, tendo disputado 13 jogos e marcado três golos na I Liga. Realizou ainda duas partidas na Taça de Portugal.A renovação dos contratos com estes jogadores ocorre na mesma semana em que o Boavista anunciou dois reforços, o médio Rochinha, ex-Standard de Liège, e o extremo MBala, ex-Penafiel.O Boavista ocupa o 10.º lugar na I Liga com 17 pontos e recebe o Vitória de Setúbal na próxima jornada, a 16.ª, marcada para 08 de janeiro de 2017, às 16h00.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O Boavista, equipa da I Liga de futebol, anunciou hoje, através da sua página no Facebook, a renovação dos contratos com o médio Carraça e os extremo André Bukia e Renato Santos.Carraça, 23 anos, prolongou o seu vínculo até ao final da temporada 2017/18. Esta época vai com 13 partidas efetuadas na I Liga e duas na Taça de Portugal, com um golo marcado.O congolês Bukia, 21 anos, assinou por mais duas épocas, até 2019, somando sete jogos no campeonato, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga e um golo apontado.