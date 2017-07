Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolt: Adeus relâmpago

Bolt despede-se das pistas nos Mundiais de Atletismo a 12 de agosto

Por Carolina Neto | 11:01

O ‘relâmpago’ mais brilhante do atletismo vai apagar-se em definitivo nos Mundiais que se realizam entre 4 e 13 de agosto em Londres. Usain Bolt, o maior nome de sempre da velocidade em pista, vai deixar de correr aos 30 anos.





A história do jamaicano começou a ser escrita em 2008 (apesar de já ter sido prata em Osaka um ano antes), quando bateu o recorde mundial dos 100 metros em Nova Iorque (9,72 s). No mesmo ano, nos Jogos Olímpicos de Pequim, Bolt estabeleceu um novo máximo (9,69 s) nos 100 m. Na memória, os festejos de Bolt nos últimos dez metros da prova provando toda a sua superioridade. Mas o jamaicano queria mais... e a prova dos 200 metros foi motivo para mais um recorde mundial, com a marca de 19,30 segundos.



Bolt mostrava ao Mundo que tinha asas nos pés e passou a ser apelidado de ‘homem relâmpago’. Em 2009 voltou a dar que falar ao vencer a prova dos 100 metros dos Mundiais de Berlim com um tempo bombástico e inatingível. Nos 200 metros repetiu a façanha. Dois máximos mundiais que perduram ainda hoje.



Os Jogos de Londres (2012) foram mais uma oportunidade para Usain Bolt fazer história no atletismo. Venceu sem qualquer oposição nas três especialidades (100, 200 e 4x100 m). O jamaicano tornava-se, cada vez, mais numa lenda das pistas.



Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro do ano passado começaram com grandes dúvidas em relação à condição física de Usain Bolt, que voltou a não desiludir, embora sem recordes. Venceu os 100 e 200 metros, bem como a de estafetas 4x100 metros.



No próximo dia 5 de agosto, a final dos 100 metros em Londres, onde Usain Bolt espera estar, e depois, dia 12, a estafeta de 4x100 metros, encerram uma carreira ímpar de um dos melhores desportistas de sempre.

"Fiz tudo o que queria no atletismo", disse o jamaicano, que pode agora dedicar-se a outra paixão: o futebol. Bolt já confessou mesmo que gostava de jogar ao lado de... Ronaldo.