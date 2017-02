Bolt minimiza retirada de medalha de ouro

O velocista, que venceu os 100, 200 e 4x100 metros em Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, garantiu ainda que esta situação não faz esquecer tudo o que já fez na sua carreira.



Além de Bolt e Nesta, integravam a estafeta 4x100 metros, que foi desqualificada depois de uma reanálise da amostra recolhida em Pequim2008, Asafa Powell e Michael Frater.



"Desisti da minha medalha, quero concentrar-me no futuro" disse o atleta, que no sábado vai participar num 'meeting' na Austrália.O velocista, que venceu os 100, 200 e 4x100 metros em Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, garantiu ainda que esta situação não faz esquecer tudo o que já fez na sua carreira.Além de Bolt e Nesta, integravam a estafeta 4x100 metros, que foi desqualificada depois de uma reanálise da amostra recolhida em Pequim2008, Asafa Powell e Michael Frater.

O jamaicano Usain Bolt minimizou esta quarta-feira a retirada de uma medalha olímpica de ouro, por doping de um dos seus companheiros da estafeta 4x100 metros, considerando que o importante é concentrar-se no futuro."Inicialmente fiquei desapontado, é óbvio, mas estas coisas acontecem", afirmou o jamaicano, que perdeu um dos seus nove títulos olímpicos devido a um teste antidoping positivo do compatriota Nesta Carter nos Jogos Olímpicos Pequim2008, à chegada ao aeroporto de Melbourne.Bolt disse não estar triste, ficando agora à espera "para perceber o que dá o recurso do Nesta [Carter]".