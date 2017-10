Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bomba de Bruno Teles abate sadinos

Vitória de Setúbal ainda empatou mas foi surpreendido em cima dos 90 minutos.

Por Pereira de Sousa | 01.10.17

Um tiro frontal de Bruno Teles em cima do minuto 90 deu ontem o triunfo ao Rio Ave sobre o Vitória de Setúbal, num final elétrico em Vila do Conde (2-1).



Um verdadeiro balde de água fria para os sadinos, que antes festejaram o empate conseguido por João Amaral com um desvio na sequência do livre apontado no lado esquerdo por Nuno Pinto e que só foi decidido após consulta do vídeo-árbitro (VAR).



Numa partida em que todos os golos surgiram de bola parada, o Rio Ave adiantou-se no marcador por intermédio de Rúben Ribeiro: foi servido pelo livre à entrada da área superiormente desenhado por Francisco Geraldes e apareceu livre de marcação já perto da pequena área para rematar com êxito.



Lances que empolgaram, após uma primeira parte tristonha e em que escassearam as oportunidades para golo, apesar do domínio dos vilacondenses.



Depois, o golo sadino veio gelar as bancadas do estádio dos Arcos, antes de Teles colocar o Rio Ave no 5.º lugar da Liga.