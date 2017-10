Bósnia-Portugal sub-21 em direto e exclusivo na CMTV

Canal do Correio da Manhã vai transmitir o jogo de qualificação para o Europeu 2019.

17:15

Herzegovina e Portugal

vai transmitir em direto esta terça-feira a Bósnia-, a contar para a qualificação para o Europeu 2019 de sub-21.O jogo decorre em Zenica, onde a equipa portuguesa, liderada por Rui Jorge, já se encontra a treinar.Este é o segundo encontro da equipa portuguesa para esta competição. Em setembro, a seleção das Quinas venceu o País de Gales por 2-0, numa partida que decorreu em Chaves. Com este resultado, a equipa lusa conseguiu o segundo lugar da tabela do Grupo 8, que conta ainda com a Suíça, Roménia e Liechtenstein.para a partida desta terça-feira: Diogo Costa (FC Porto), Joel Pereira (Manchester United) e Pedro Silva (Sporting CP) são os guarda-redes; Fernando Fonseca (Estoril Praia), Ivanildo Fernandes (Sporting CP), Jorge Fernandes (FC Porto), Diogo Dalot (FC Porto), Rúben Dias (SL Benfica), Francisco Ferreira (SL Benfica), Pedro Amaral (SL Benfica) e Yuri Ribeiro (Rio Ave FC) são as opções para a defesa; os médios selecionados são Rúben Neves (Wolverhampton), Xadas (SC Braga), Pedro Rodrigues (Estoril-Praia); João Carvalho (SL Benfica), João Gamboa (Marítimo Madeira), Pedro Delgado (Sporting CP), Rafael Barbosa (Sporting CP), João Félix (SL Benfica) e Gil Dias (AC Fiorentina); e Diogo Jota (Wolverhampton), Alexandre Silva (Vitória SC) e Diogo Gonçalves (SL Benfica) são os avançados disponíveis na equipa portuguesa.Veja a partida em exclusivo e em direto naa partir das 14h30 desta terça-feira.