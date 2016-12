Bradley Wiggins termina carreira aos 36 anos

Wiggins foi o único ciclista que conseguiu juntar títulos mundiais e olímpicos tanto em pista como em estrada, tendo ainda estabelecido o recorde mundial da hora, em junho de 2015, e envergado a camisola de líder das três principais provas: França, Itália e Espanha.



Natural de Gent, na Bélgica, Wiggins tornou-se numa das maiores referências do desporto britânico, tendo sido armado cavaleiro, em 2013.



"Tive a sorte de concretizar o sonho da minha infância e construir carreira num desporto pelo qual me apaixonei quando tinha 12 anos. (...) 2016 é o fim da estrada", observou o britânico.

O ciclista Bradley Wiggins, que conquistou oito medalhas nos Jogos Olímpicos - cinco das quais de ouro - e se tornou o primeiro britânico a vencer a Volta a França, anunciou esta quarta-feira o fim da carreira, aos 36 anos."Conheci os meus ídolos e corri ao lado dos melhores dos melhores durante 20 anos. Trabalhei com os melhores treinadores do mundo, aos quais estarei sempre grato", escreveu Wiggins na sua página na rede social Facebook.Em 2012, o ciclista fez história, ao tornar-se no primeiro britânico a vencer o Tour, prova rainha do calendário velocipédico, e, além das cinco medalhas de ouro olímpicas que conquistou, sagrou-se também campeão mundial por sete vezes, em provas de pista e de estrada.