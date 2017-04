Brahimi e Maxi sem queixa do Benfica

Situação idêntica passou-se com o benfiquista Samaris, que agrediu Diego Ivo com um murro no jogo frente ao Moreirense (triunfo das águias por 1-0). O Sporting apresentou uma queixa, mas a Comissão de Instrutores optou por abrir um processo disciplinar, deixando cair o flagrante delito, que daria origem a um processo sumário.



Brahimi acabou por ser expulso após ter sido substituído. Como é reincidente pode vir a apanhar dois jogos de castigo.



A Comissão de Instrutores da Liga poderá fazer um auto de flagrante delito contra os jogadores azuis-e-brancos e caberá então ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidir o castigo a aplicar aos atletas.Situação idêntica passou-se com o benfiquista Samaris, que agrediu Diego Ivo com um murro no jogo frente ao Moreirense (triunfo das águias por 1-0). O Sporting apresentou uma queixa, mas a Comissão de Instrutores optou por abrir um processo disciplinar, deixando cair o flagrante delito, que daria origem a um processo sumário.Brahimi acabou por ser expulso após ter sido substituído. Como é reincidente pode vir a apanhar dois jogos de castigo.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Benfica não vai apresentar queixa contra os portistas Yacine Brahimi e Maxi Pereira na sequência das alegadas agressões de ambos no jogo com o Sp. Braga (1-1), apurou oAs águias demarcaram-se de fazer queixa à Comissão de Instrutores da Liga no sentido de esta abrir um processo disciplinar a Maxi Pereira, que agarrou Vukcevic pelo pescoço, e também a Brahimi, que terá dado uma cabeçada ao mesmo jogador bracarense durante o jogo."O Benfica limitou-se a mostrar os lances. Não vai apresentar nenhuma queixa. Há órgãos competentes que podem avançar com os processos através das imagens televisivas", disse ao Correio da Manhã fonte oficial do Benfica.