Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brahimi e Ricardo preocupam Sérgio Conceição

Dupla deve reaparecer apenas na Liga dos Campeões.

Por Filipe António Ferreira | 04.10.17

Pela primeira vez, Sérgio Conceição vê-se confrontado com as lesões, em simultâneo, de dois jogadores muito importantes na equipa do FC Porto: Brahimi e Ricardo Pereira.



Os dois jogadores têm problemas musculares e só nos próximos dias, após a realização de exames, se saberá da extensão dos problemas físicos.



Certo é que esta paragem de duas semanas no campeonato (trabalhos das seleções e Taça de Portugal) surge numa boa altura para os dois jogadores poderem recuperar e estarem disponíveis para dois importantes duelos, com os alemães do Leipzig (dia 17 para a Champions) e no dia 21 de outubro na receção ao Paços de Ferreira (Liga).



Ricardo Pereira falhou o clássico de domingo com o Sporting (Layún foi aposta no onze) depois de ter sofrido um problema muscular.



Brahimi jogou 88’ no duelo em Alvalade (1-1) e acabou por contrair uma lesão (nem os dragões nem a federação argelina especificaram qual foi a lesão) que o impossibilitou de representar a sua seleção, a Argélia.



O jogador acabou por realizar testes médicos e foi dispensado. Hoje já deve marcar presença no Olival para realizar exames e tratamento.



Certo é que tanto o lateral como extremo portistas não estarão aptos para o encontro de dia 13 de outubro com o Lusitano de Évora, na terceira pré-eliminatória da Taça de Portugal.



O médio André André também recupera de um entorse no pé esquerdo.



Pormenores

Argelino decisivo

Brahimi tem sido um dos grandes destaques da equipa. Nos 10 jogos oficiais realizados pelos dragões esta temporada, o médio argelino de 27 anos foi titular em todos, tendo apontado três golos (sempre na Liga).



A surpresa Ricardo

Foi a grande surpresa do arranque da temporada no FC Porto. Regressou do empréstimo do Nice e pegou de estaca. Ganhou posição ao uruguaio Maxi Pereira, titular nas últimas duas épocas no FC Porto.



‘Macaco’ ouvido no IPDJ

Fernando Madureira, cabecilha dos Super Dragões, foi ouvido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude sobre o cântico da claque relativo à tragédia da equipa brasileira Chapecoense. Arrisca 2 anos de proibição de frequentar recintos desportivos.