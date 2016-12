Brahimi recupera valor milionário

"O FC Porto não se queixa quando perde ou empata. Queixa-se quando há erros grosseiros. E vão 14 penáltis por assinalar. Isto para não falar num fora de jogo muito mal tirado a Maxi Pereira, em jogada de golo iminente", lê-se.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Três jogos a titular, três convincentes exibições coroadas com golos. Yacine Brahimi recuperou o lugar no Dragão e atravessa uma fase que lhe permite voltar à atenção de clubes ingleses como Arsenal, Chelsea e Everton, tendo este último já tentado levar o argelino no verão, acabando o negócio por falhar.Depois de ter sido preterido no início da época, Brahimi - de 26 anos, com contrato até 2019 e que só sai por valores próximos à cláusula de 60 milhões de euros - regressou para decidir partidas, mas também revelou melhorias ao nível do jogo coletivo. O jornal inglês ‘The Sun’ integra-o agora na lista de pretendidos do Arsenal, junto a craques como Draxler ou Bacca.Em relação à vitória (2-1) com o Marítimo (jogo antecipado da 15ª jornada), o FC Porto, na publicação ‘Dragões Diário’ e no Facebook, diz que ficaram dois penáltis - pisadela sobre Maxi e uma mão na área - por marcar.