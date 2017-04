Brahimi suspenso por dois jogos

Yacine Brahimi, jogador do FC Porto, foi suspenso por dois jogos, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, apurou oEste castigo deve-se à expulsão, no passado domingo, na partida entre os 'dragões' e o Sporting de Braga.Lembre-se que Brahimi foi expulso no final da partida, numa altura em que o argelino já nem sequer estava em campo, depois de ter sido substituído na segunda parte.









Também esta tarde, o diretor-geral do Futebol Clube do Porto, Luís Gonçalves, foi castigado com 30 dias de suspensão, depois de ter sido expulso no final do jogo por palavras dirigidas ao árbitro Hugo Miguel.

