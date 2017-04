Brasil destrona Argentina do topo do ranking da FIFA

O Burquina Faso, treinado pelo português Paulo Duarte, ocupa a 35.ª posição, enquanto Cabo Verde é o melhor representante dos PALOP, apesar de ter caído de 77.º para 82.º, seguido da Guiné-Bissau (94.º), Moçambique (106.º), Angola (144.º) e São Tomé e Príncipe (178.º), com Macau (184.ª) e Timor-Leste (195.º) na cauda da tabela.



A Suíça reentrou nos 10 primeiros, diretamente para a nona posição, ultrapassando mesmo a Espanha (10.ª), e aproximando-se no registo pontual de Portugal, que se manteve no oitavo lugar da tabela divulgada pelo organismo regulador do futebol mundial.O Burquina Faso, treinado pelo português Paulo Duarte, ocupa a 35.ª posição, enquanto Cabo Verde é o melhor representante dos PALOP, apesar de ter caído de 77.º para 82.º, seguido da Guiné-Bissau (94.º), Moçambique (106.º), Angola (144.º) e São Tomé e Príncipe (178.º), com Macau (184.ª) e Timor-Leste (195.º) na cauda da tabela.

O Brasil desalojou a Argentina da liderança do 'ranking' da FIFA, divulgado esta quinta-feira, com várias 'mexidas' entre os 10 primeiros classificados, mas com a seleção portuguesa, campeã europeia em título, a manter-se no oitavo lugar.A Argentina 'pagou o preço' do fraco desempenho na zona sul-americana de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2018, na qual ocupa a quinta posição, cedendo a liderança da hierarquia mundial ao rival Brasil, líder destacado do agrupamento.A campeã mundial Alemanha mantém-se na terceira posição, imediatamente à frente do Chile, que também conservou o quarto lugar, mas a Colômbia deu um 'salto' de duas posições, para a quinta, por troca com a Bélgica, que caiu para o sétimo posto.