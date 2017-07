Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasil e França defrontam-se no Mundialito de Futebol de Praia

Partida decorre na Praia de Carcavelos, em Cascais.

14:16

Brasil e França defrontam-se este sábado no Mundialito de Futebol de Praia.



As duas seleções entram no areal da Praia de Carcavelos, em Cascais, a partir das 14h30.



Às 16h é a vez da seleção portuguesa disputar uma partida frente à Rússia.



