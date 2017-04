Brasil não ficou indiferente aos cânticos portistas

Super Dragões cantam "quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica"

Os cânticos entoados pelos adeptos do FC Porto durante um jogo de andebol entre os dragões e o Benfica, já chegaram ao Brasil. "Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" entoaram os adeptos, em referência ao desastre de avião que vitimou quase toda a equipa de futebol brasileira da Chapecoense, em novembro do ano passado.



O site brasileiro Goal já se manifestou num artigo cujo título é "Ora Bolas: Torcida do Porto usa tragédia da Chapecoense para provocar Benfica", onde o acontecimento é apelidado de 'Capítulo Infeliz'.



O jornalista Leonardo Bertozzi, da ESPN, também falou do assunto na sua página pessoal de Twitter. " Nunca subestime a capacidade do ser humano de agir como um completo idiota", pode ler-se na legenda do vídeo partilhado.





Nunca subestime a capacidade do ser humano de agir como um completo idiota. https://t.co/cazb0TbQ7O — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) 12 de abril de 2017



Benfica reage aos cânticos do FC Porto

O Benfica já reagiu ao cântico entoado pela claque do FC Porto, Super Dragões, na passada noite de quarta-feira, entre um duelo das duas equipas num jogo de andebol.



O Benfica já reagiu ao cântico entoado pela claque do FC Porto, Super Dragões, na passada noite de quarta-feira, entre um duelo das duas equipas num jogo de andebol."Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" entoaram os adeptos, em referência ao desastre de avião que vitimou quase toda a equipa de futebol brasileira da Chapecoense, em novembro do ano passado. "Que este triste episódio, que a todos nos envergonha e que estamos certos em que ninguém se pode rever, sirva para todos refletirmos sobre as nossas responsabilidades e contribuirmos para parar este clima de tensão", pode ler-se no comunicado da equipoa das águias, disponível no sítio oficial do clube na internet.



O Benfica elogiou ainda a posição adoptada pelo FC Porto ao demarcar-se da atitude dos membros da claque. "O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos limites do bom senso", escreveu Francisco J. Marques, o diretor de comunicação do FC Porto, no Twitter.



O FC Porto demarca-se de todos os cânticos ofensivos e apela que o apoio se mantenha dentro dos limites do bom senso — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 12 de abril de 2017

