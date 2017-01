Bruno alerta para duelos em Chaves

"É lógico que o Sporting tem de se mexer nos bastidores, mas gostamos de transparência, de dar a cara e de dizer aquilo que pensamos naquilo que são as nossas propostas para o futebol, para a arbitragem e engrandecimento do clube", rematou, garantindo nunca ter "iniciado conflitos" com ninguém.



Bruno de Carvalho quer a "nação sportinguista" mobilizada no apoio à equipa de futebol nas duas próximas partidas no terreno do Desp. Chaves. "São jogos dificílimos e muito importantes para dois objetivos, campeonato e Taça, pelos quais ainda estamos a lutar e que não queremos perder", afirmou ontem à tarde o líder leonino perante quase uma centena de adeptos no Núcleo do Sporting de Castelo Branco."São dois embates complicados que só conseguiremos ultrapassar se estivermos muito focados no jogo e se contarmos com o apoio dos adeptos, que têm sido incansáveis nos últimos quatro anos", afirmou Bruno de Carvalho.O presidente do Sporting assegurou também aos adeptos albicastrenses que a equipa ainda não está fora da luta do título. E, embora vincasse não se ter deslocado a Castelo Branco na qualidade de candidato, mas de presidente em exercício, deixou uma mensagem "para quem quer que venha a ser eleito": "Em primeiro lugar, no Sporting, é sempre para lutar para ser campeão e não para fazer gestão de expectativas. Para isso não vale a pena vir para presidente do clube. E em segundo, o caminho faz-se caminhando, mas sem medo e sem hipocrisias."