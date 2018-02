Bruno Costa Carvalho quer demissão de Filipe Vieira

Adversário do presidente do Benfica nas eleições de 2009 faz duras críticas.

18:34

Bruno Costa Carvalho publicou na sua página de Facebook um texto onde acusa o presidente do clube da Luz de arrastar "sistematicamente, o nome do Benfica para a lama" e aconselha a sua saída da presidência do clube.

O adversário de Luís Filipe Vieira nas eleições de 2009 afirma que o envolvimento de Vieira na "Operação Lex" e as sistemáticas polémicas põem em causa o bom nome do Benfica, uma vez que o clube está cada vez mais refém da vida privada do presidente.

Segundo Bruno Costa, o clube merecia um líder melhor e as atitudes de Vieira têm resultado em " danos inimagináveis à imagem do Benfica que vão demorar anos a reparar". Na sua opinião o "silêncio desesperado" face às acusações em nada abona o presidente e esta estratégia tem limites que já se esgotaram.