Bruno de Carvalho acaba com tabu e vai a votos

Numa mensagem extensa, Bruno de Carvalho realçou ainda o sucesso da reestruturação financeira do clube e a construção do pavilhão que deverá ser inaugurado antes do ato eleitoral. Como objetivo pretende tornar os leões no terceiro clube com mais sócios, superando os atuais 150 mil.Contudo, não esconde que os resultados da equipa de futebol estão aquém do esperado: "É evidente que não estamos no lugar que gostaríamos e merecíamos estar. Os títulos, quanto mais difíceis são, mais saborosa se torna a sua conquista. E não o digo por arrogância. É porque tenho uma fé inabalável nos nossos atletas, treinadores e profissionais."

Bruno de Carvalho acabou esta quinta-feira com o tabu e assumiu a sua recandidatura à presidência do Sporting, no ato eleitoral que decorrerá no dia 4 de março.O líder leonino recorreu às redes sociais para confirmar a recandidatura, onde tem para já a oposição de Pedro Madeira Rodrigues. Com um discurso a relembrar as dificuldades e os problemas financeiros que encontrou quando foi eleito pela primeira vez, Bruno de Carvalho reiterou o amor ao clube "para além da morte".O presidente dos leões promete continuar a trabalhar 24 horas por dia em prol do Sporting e assume que o próximo mandato será fundamental para consolidar o trabalho já realizado, pois começar de novo seria "um retrocesso fatal para o clube".