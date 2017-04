Bruno de Carvalho alerta que não vai andar "escondido" quatro meses

O presidente do Sporting alertou esta segunda-feira que não vai andar "escondido" quatro meses e que por isso não vai cumprir o castigo dos órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a representação do clube.



Bruno de Carvalho falava em Luanda, onde chegou hoje para oficializar, na terça-feira, a academia do Sporting na capital angolana.



Precisamente um ato que, disse, "também não o poderia fazer", devido ao castigo de 113 dias de suspensão que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, que o considerou culpado de "três infrações de lesão da honra e reputação" do anterior presidente do conselho de arbitragem, Vítor Pereira.





"Não vou deixar de representar publicamente o Sporting. É o meu sonho desde os seis anos. Não vou andar escondido a assinar documentos e a fingir que não sou presidente do Sporting, nem durante um dia, quanto mais durante quatro meses", afirmou Bruno de Carvalho.Embora sublinhando sempre que, no seu entender, não havia motivo para qualquer sanção, o presidente do Sporting afirmou que vai aceitar a "sanção desportiva" e não voltará ao estádio, até como forma de protesto, mas que não cumprirá a suspensão de representar o clube, por ser uma decisão "contra a Constituição, o Código Civil e o Código das Sociedades"."Jamais, em tempo algum, vou deixar de representar publicamente aquilo que fui eleito, de forma democrática, quer para o clube, quer para a SAD. Não tem lógica nenhuma. Há regulamentos que, nós que os temos que aplicar, temos que ter o bom senso de não o fazer", disse ainda.Além disso, Bruno de Carvalho queixa-se de ninguém ter explicado como se chegou a uma sanção exata de 113 dias de suspensão e que com a sua aplicação, proibindo-o de representar o clube, "alguém" foi "mais papista do que o papa"."Primeiro, para mim, não há lugar a castigo nenhum, mas muito mais grave é não poder representar em público o Sporting Clube de Portugal. E não me venham dizer que foram os clubes que aprovaram isto [regulamentos], porque se o aprovaram, e o Sporting também, aprovaram-no mal", criticou.O presidente do Sporting já anunciou anteriormente que pretende recorrer da decisão do Conselho de Disciplina até ao Tribunal Europeu se for constrangido no seu direito de se exprimir livremente na defesa dos direitos do clube."Há de haver alguma intervenção, porque isto não é possível. Em Portugal lutámos muito pela liberdade", rematou.O presidente do Sporting afirmou hoje que o clube está focado em preparar a próxima época de futebol, apesar de ainda poder chegar ao título, criticando que o jogo com o Benfica faça "muita gente se tornar sportinguista"."Isto tem corrido bem, vamos ver se para a próxima semana faço outra viagem. Para a Costa Rica foram dois pontos, agora, antes de vir para Angola, foram mais dois [empate entre Benfica e Porto]", começou por comentar, em declarações aos jornalistas na capital angolana, onde vai oficializar, na terça-feira, a academia do Sporting em Luanda."Vamos com calma. Matematicamente tudo é possível, mas acho que os sportinguistas já perceberam que, sobretudo, estamos a trabalhar para a próxima época e isso é muito importante", disse ainda.Admitindo que esta época "não correu" como queria, o líder 'leonino' garantiu que o objetivo é agora "honrar e dignificar o Sporting", ganhando "todos os jogos"."Gosto do Sporting e não gosto de mais nenhum. Se não ganhar o Sporting, eu não me interessa propriamente quem é que vai ganhar, tenho sempre pena que não seja o Sporting, não estou por um nem por outro", acrescentou Bruno de Carvalho.Na classificação da Liga portuguesa de futebol, o Sporting está em terceiro lugar, a oito pontos do líder Benfica e a sete do FC Porto, sabendo que ainda recebe em Alvalade o rival da Luz, na 30.ª jornada."Por acaso calha um jogo com o Benfica, se calhasse com o FC Porto era exatamente a mesma coisa: O Sporting tem de ganhar os seus jogos. Agora, infelizmente, não estando eu na luta, não me interessa quem é que ganha", insistiu.Ainda assim, admite: "Percebo que podemos ter uma palavra a dizer e isso faça muita gente se tornar sportinguista, mas eu não partilho propriamente dessa visão. A minha visão é que o Sporting ganhe tudo aquilo em que entra. Se não puder ganhar, pouco me interessa quem é que vai ganhar."Com sete jornadas ainda por disputar, e motivado pelos quatro pontos recuperados em duas jornadas, Bruno de Carvalho relativizou a importância do jogo com o Benfica: "Cuidado, ainda não houve esse jogo e a verdade é que já perderam muitos pontos até agora, e as duas equipas. Se calhar esse jogo até nem conta para nada, vamos ver."