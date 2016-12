Bruno de Carvalho alvo de processo disciplinar

"Já encarei um e não estive com aquela estupefação. Deram-me educação. Vi cabelos brancos aos saltos de um lado para o outro. Já percebi que o cigarro eletrónico irrita as pessoas. Também fumo do outro, mas ali dentro não dava muito jeito", acrescentou na altura.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar a Bruno de Carvalho. Na origem está uma queixa apresentada pelo presidente do Arouca.Carlos Pinho considerou ofensivas as declarações de Bruno de Carvalho quando o presidente do Sporting comentou a divulgação das imagens das câmaras de segurança do túnel de Alvalade após o jogo entre as duas equipas.Em novembro, Bruno de Carvalho disse que tinha visto "búfalos com uma atitude mais calma".