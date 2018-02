Bruno de Carvalho anuncia se fica ou não no Sporting às 18h00

Líder leonino diz que "decisão final já está tomada".

13:41

A direção do Sporting reúne-se 16 horas, estando agendada, para duas horas mais tarde, a comunicação de Bruno de Carvalho sobre a decisão conjunta quanto "ao futuro do Sporting". Lembre-se que o presidente leonino ameaçou demitir-se no passado fim-de-semana, após uma conturbada reunião da assembleia-geral do clube, em que a sua liderança foi contestada.

Bruno de Carvalho recorreu esta segunda-feira ao Facebook para anunciar que vai ser anunciada a sua decisão sobre continuar ou não na liderança do Sporting.