As 111 medidas de Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting e recandidato ao cargo, apresentou hoje 111 medidas no seu programa eleitoral, entre as quais defende a liderança direta do futebol e a formação como aposta base da política desportiva.



No mesmo dia em que Pedro Madeira Rodrigues tem agendada a divulgação da sua lista e do programa eleitoral para as eleições de 04 de março, Bruno de Carvalho publicou o seu programa eleitoral no Facebook.



Entre as propostas, que abrangem as mais diversas áreas da gestão do Sporting, destacam-se, além da liderança direta do presidente sobre o futebol e a academia, a indicação por parte da administração da SAD de um adjunto para a equipa técnica do futebol profissional, a possibilidade de voltar a ter clubes satélites e a prossecução dos estudos para a criação de uma rádio oficial.









Igualmente no capítulo financeiro, o atual presidente e recandidato preconiza o reforço das "operações que permitam a capacidade de exercício das opções de compra de VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) até meados do mandato seguinte, que conduzirão à manutenção do controlo da maioria do capital da Sporting SAD".



"Merecemos a confiança dos sócios do Sporting que, em 2013, sufragaram o nosso programa eleitoral. Este apontava objetivamente 120 medidas que nos propusemos realizar e que hoje podem ser facilmente escrutinadas. Chegou a hora de prestarmos contas e também de reafirmar a nossa disponibilidade para continuar a missão que nos confiaram, porque se já demos rumo ao nosso clube, queremos agora manter, mais do que nunca, o Sporting no rumo certo!", lê-se na sua mensagem de apresentação do programa.



Neste mesmo texto, Bruno de Carvalho reafirma a vontade de continuar a "levar a cabo uma gestão com os máximos rigor, competência e empenho", assim como a manutenção da estratégia desportiva.



"Temos atualmente equipas mais competitivas, reduzimos a distância para os lugares cimeiros e assumimo-nos com candidatos aos títulos. Voltámos a ser temidos pelos nossos adversários, estamos mais próximos de atingir o que todos desejamos, não podemos agora desviar-nos deste caminho e regredir. Temos uma fé inabalável nos nossos atletas, treinadores e profissionais que todos os dias, em todas as modalidades, trabalham com esforço, dedicação e devoção para que, todos juntos, alcancemos a glória", frisou.



Bruno de Carvalho, presidente do clube desde 2013, e Pedro Madeira Rodrigues são, até ao momento, os candidatos anunciados à liderança do emblema 'leonino'.



Há quase quatro anos, Bruno de Carvalho venceu as eleições com 53,36% dos votos, impondo-se a José Couceiro, que obteve 45,35% e a Carlos Severino, que conseguiu 1,02%.







