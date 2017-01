Bruno de Carvalho arrasa arbitragens

Bruno de Carvalho esteve ainda nos núcleos do Tramagal, Torres Novas e Santarém.



"Não nos rendemos. Daremos tudo para dar as alegrias que os sportinguistas merecem. Mais importante do que falar é ganhar e sermos campeões", disse numa outra visita ao núcleo leonino do Cadaval.Bruno de Carvalho esteve ainda nos núcleos do Tramagal, Torres Novas e Santarém.

"O Sporting não pode continuar a olhar para isto [arbitragens], a ver-se prejudicado e a ver um discurso que, a mim, não faz sentido nenhum. Se lutarmos com as mesmas armas, de certeza que em maio vamos ser felizes, mas a verdade é que enquanto para uns há repastos, para o Sporting ficam os ossos. Não vamos aturar mais isto."Foi com estas palavras que Bruno de Carvalho, presidente dos leões, se dirigiu aos sportinguistas num almoço no núcleo do clube das Caldas da Rainha. "É a última vez que vamos mostrar esta postura tranquila em relação às arbitragens", acrescentou.O líder leonino considera que os "árbitros continuam absolutamente condicionados". O presidente dos leões não atira a toalha ao chão e garante que o Sporting vai lutar pelo título até ao final.