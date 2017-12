Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho arrasa presidentes dos clubes do G15

Líder do Sporting abandona Assembleia Geral pelo facto de as propostas apresentadas não terem sido discutidas.

Por João Pedro Óca | 06:00

Bruno de Carvalho chamou "cobardes" aos presidentes dos clubes que compõem o G15 e abandonou a Assembleia Geral (AG) da Liga que se realizou ontem no Porto.



Logo depois de o presidente do Sporting ter deixado a sede da Liga, Pinto da Costa tomou a mesma decisão. "Se o G15 quisesse conversar, tinha de admitir as propostas dos outros clubes. Mas nem sequer as quer ouvir. Eu e o presidente do Sporting entendemos que não estávamos a fazer nada. Se o G15 ou 13 ou 11 se sente preparado para substituir a Liga, deve provocar eleições" disse o presidente do FC Porto.



Bruno de Carvalho disparou no mesmo sentido: "Houve pelo menos um presidente que andou pelos corredores da Liga a pedir aos clubes para votarem contra as propostas do Sporting e do FC Porto, só porque sim. O futebol português não pode ter actos de cobardia, de falta de democracia", reagiu através da rede social Facebook.



Após a reunião, António Salvador, presidente do Sp. Braga, disse que, ao longo da semana, Sporting e FC Porto pressionaram os outros clubes para que não fossem à AG.



"Ou se aprova o que que eles querem ou não há nada. Não recusámos propostas, achámos que as propostas de Sporting e FC Porto foram fora do timing", acrescentou o dirigente que elogiou o Benfica: "Teve uma postura corretíssima nesta assembleia".



Liga aprova propostas

A Liga aprovou várias propostas para 2018/19. Os clubes só podem emprestar até seis jogadores e nunca mais do que um a cada equipa. O sorteio dos campeonatos passa a ter apenas a condicionante "geográfica e a nível de segurança".



Quanto ao vídeo-árbitro, todos os jogos terão o mesmo número de câmaras "independentemente do adversário".



No âmbito disciplinar, os dirigentes com três suspensões na mesma época "deixam de poder estar presentes nos estádios na condição de visitado ou visitante".